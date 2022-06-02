Москва, , 17:47 — REGNUM Коллективный Запад призывает к уничтожению российской государственности и унижению российских граждан, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».

Информационная война ИА REGNUM

Для этого, пояснил он, на Западе развернули циничную информационную кампанию по дискредитация России, ее истории и традиций.

«Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, в том числе в условиях, когда против России коллективным Западом развернута циничная информационная кампания по дискредитации нашей страны, ее истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан», — заявил секретарь Совета безопасности России.

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