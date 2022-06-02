Москва, 2 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Коллективный Запад призывает к уничтожению российской государственности и унижению российских граждан, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

ИА REGNUM Информационная война

Для этого, пояснил он, на Западе развернули циничную информационную кампанию по дискредитации России, ее истории и традиций.

«Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, в том числе в условиях, когда против России коллективным Западом развернута циничная информационная кампания по дискредитации нашей страны, ее истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан», — заявил секретарь Совета безопасности России.