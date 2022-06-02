Кострома, 2 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Костроме начался ремонт гастроотделениия Окружной больницы №1. Об этом сообщает администрация региона. Средства на его реконструкцию в размере 17 млн рублей выделил благотворительный фонд «Будущее сейчас», президентом которого является сын губернатора Костромской области Константин Ситников.

https://adm44.ru Ремонт

За эти средства в отделении, принимающем около 1300 пациентов с заболеваниями кишечника в год, заменят проводку, инженерные системы водоснабжения, канализацию, проведут косметическую отделку. В большинстве палат обещает оборудовать отдельные санузлы.

Ранее фонд провёл ремонт в пульмонологии больницы. В дальнейшем планируется реконструкция терапевтического и реабилитационного отделений.

Кроме этого, сейчас на территории Окружной больницы строят новое отделение гинекологии. Средства на это в размере 200 млн рублей после визита премьер-министра Михаила Мишустина в Кострому области выделил резервный фонд правительства. Сейчас пациентки отделения лечатся в здании бывшего кожевенного завода 1760 года постройки.