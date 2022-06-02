Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Администрация президента США впервые начнет оплачивать стажировку своим интернам для привлечения студентов с низким уровнем дохода, сообщает 2 июня Reuters.

Белый дом

«Слишком часто неоплачиваемые федеральные стажировки не могли привлечь трудолюбивых и талантливых студентов и специалистов, удерживая их от возможностей карьерного роста», — говорится в заявлении Белого дома.

Сообщается, что уже предстоящей осенью Белый дом начнет выдавать чеки студентам, которые намерены стажироваться в администрации президента в течении 14 недель. Стажеры будут получать по $750 в неделю двумя чеками.

Деньги на выплаты студентам будут выделены из средств, ранее уже утвержденных Конгрессом.

Ранее президент США Джо Байден призвал американских студентов не терять веру в Америку и идти на государственную службу.

«Нам нужно, чтобы вы все принимали участие в общественной жизни и жизни этой страны», — заявил он, выступая перед выпускниками Университета штата Делавэр.

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