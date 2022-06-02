Барселона, Испания, , 17:43 — REGNUM 26-летний французский центральный защитник Клеман Лангле согласился уйти из каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно. Об этом 2 июня сообщило издание Catalunya raio.

По информации источника, 26-летний защитник не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Хави на следующий сезон.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Клеман Лангле принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился лишь одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Лангле выступает за «Барселону» с 12 июля 2018 года после перехода из испанкой «Севильи» за 35,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.