Рига, 2 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. К началу июня Латвия была вынуждена передать в дар третьим странам более миллиона доз вакцин против коронавируса, сообщила Национальная служба здравоохранения. Это объясняется тем, что внутри страны такое количество оказалось не востребованным после отмены большинства ковид-ограничений, а срок реализации вакцин завершается.

Defense.gov Вакцина

Ранее вакцины были закуплены у западных производителей на миллионы евро.

Уточняется, что Латвия пожертвовала больше всего лишних доз вакцины Janssen от Johnson& Johnson проекту COVAX международных организаций ВОЗ и ЮНИСЕФ — 492 000 доз.

Вакцин Vaxzevria от AstraZeneca было передано третьим странам в общей сложности 452 400 доз. Из них 64 200 доз вакцины переданы Тунису, 115 000 — Египту, 80 000 — Бенину, 55 200 - Кении и по 30 000 - Молдавии, Албании и Вьетнаму. Кроме того, 48 000 доз вакцины передано для пожертвований в рамках проекта COVAX.

К концу мая 2022 года Латвия также пожертвовала Грузии 83 070 доз разработанной Pfizer/BioNTech вакцины Comirnaty и 5 000 доз препарата Nuvaxovid Оксфордскому университету.