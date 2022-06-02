Подгорица, , 19:30 — REGNUM Черногория горячо поддерживает своих украинских друзей и ежедневно доказывает это тем, что принимает беженцев из тех частей Украины, которые охвачены конфликтом. Об этом говорится в письме поддержки, которое премьер-министр Черногории Дритан Абазович 2 июня направил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дритан Абазович

«В брутальном и ничем не спровоцированном безумии войны Украина защищает от агрессии не только собственное отечество, но и всю Европу, а также демократические ценности и цивилизационные нормы, на которых зиждется современный мир», — процитировал телеканал РТЦГ слова премьер-министра Черногории.

В письме отмечается, что Черногория из всех стран-кандидатов на вступление в ЕС больше всего продвинулась в процессе переговоров, и что она поддерживает намерения Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС.

«Политика расширения — одна из самых успешных стратегий ЕС, и мы хотели бы, чтобы так и осталось», — отметил Абазович.

Премьер Черногории добавил, что его страна привела свою внешнюю политику и политику безопасности в полное соответствие с политикой ЕС, и поэтому она безоговорочно присоединилась ко всем санкциям против Российской Федерации, поддерживая европейскую общность и защиту цивилизационных ценностей.

Напомним, что Черногория до настоящего времени приняла более 7500 беженцев с Украины.

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