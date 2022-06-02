Брюссель, , 17:37 — REGNUM Постоянные представители стран Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, предусматривающий отключение Сбербанка от международной платёжной системы SWIFT. Об этом говорится в распространённом 2 июня заявлении делегации Франции, председательствующей в Совете ЕС.

Сбербанк

Сообщается, что аналогичная мера также будет введена в отношении еще двух российских и одного белорусского банков. О каких именно организациях идёт речь, в сообщении не уточняется.

Во французском представительстве отметили, что полный текст нового санкционного пакета будет обнародован в пятницу, 3 июня.

Напомним, ранее в Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на режим его работы, поскольку операции внутри страны не зависят от международной системы.

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