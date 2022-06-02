Конакри, , 18:14 — REGNUM В столице Гвинеи в ходе акции один человек был застрелен сотрудниками полиции, сообщает Reuters.

Протесты в Гвинее против правления Альфа Конде (сс) Aboubacarkhora

В ночь на 2 июня жители Конакри забаррикадировали улицы и подожгли автомобильные шины в знак протеста против повышения цен на бензин на 20%.

«Разъяренные молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить свой протест. Мы слышали несколько выстрелов. Также был применен слезоточивый газ», — рассказал Сулейман Ба, житель района Колома.

Согласно данным Национального фронта защиты конституции (НФЗК) в результате столкновения с полицией был застрелен один протестующий. Напомним, что НФЗК представляет собой коалицию политиков и активистов, выступающих против экс-президента Альфа Конде, который пытается остаться у власти.