Калуга, 2 июня, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Расширение присутствия белорусских компаний в строительной сфере Калужской области стало лейтмотивом рабочей встречи 2 июня губернатора Владислава Шапши с министром архитектуры и строительства Белоруссии Русланом Пархамовичем. В состав делегации вошли руководители строительной отрасли из Витебского, Гомельского, Могилевского, Брестского облисполкомов, представители компаний застройщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области На рабочей встрече с белорусскими застройщиками

Порядка шести белорусских домостроительных комбинатов к концу 2022 года будут заняты в строительстве в Калужской области. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию школа в городе Медынь. Завершается строительства многоквартирных домов в калужских микрорайоне Веснушки и в Анненке. Калужский губернатор пригласил белорусских застройщиков стать участниками социально значимых для региона проектов.

«Мы приглашаем вас самое непосредственное участие принять в важных для нас проектах: строительстве жилья для детей — сирот, для граждан, которые переселяются из аварийного жилья, и развитии просто жилищного строительства», — отметил Владислав Шапша.

Соглашением о сотрудничестве между правительствами Калужской области и Белоруссии реализован ряд успешных проектов в машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий, образовании и туризма. Белорусскими строителями в различных уголках Калужской области с высоким качеством построено более 30 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и площадки, парки. Калужская область вошла в число лидеров России по итогам ввода квадратных метров на душу населения в трехлетней ретроспективе.