Москва, , 17:34 — REGNUM Московский политехнический университет будет готовить кадры для предприятий Калининградской области. Предусматривается образовательная работа, включая целевую подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов.

Речь идет о повышении квалификации и переподготовке инженеров-технологов, специалистов по сварке и окраске кузовов, сборочным операциям, IT-специалистов по системам управления производством, мехатронике, экономике и управлению производством.

Работа по подготовке кадров пройдет в рамках соглашения, которое заключили

Московский Политех и правительство Калининградской области. Кроме того, согласно контракту, стороны будут взаимодействовать по вопросам развития научно-исследовательской деятельности, укрепления инновационного потенциала системы профессионального образования Калининградской области, а также реализации инженерных инновационных проектов на территории региона.

На базе Московского Политеха совместно с компанией «Автотор» (российское автосборочное предприятие в Калининграде, где выпускают легковые автомобили известных мировых брендов, — прим. ред) к концу 2022 года появятся испытательные лаборатории.

Основные направления работы лабораторий — исследования и проведения испытаний электрических, гибридных и водородных силовых установок, приводов, тяговых аккумуляторных батарей, систем защитной автоматики и телемеханики для электромобилей на базе современного отечественного испытательного оборудования.

Научная деятельность лабораторий будет включать в себя разработку предложений по развитию инновационных, энергоэффективных технологий для новых видов высокотехнологичной продукции, а также снижения вредного влияния на окружающую среду.

Мощность данных лабораторий в том числе используют для подготовки кадров по запросу Калининградской области.

«Мы наметили планомерное и долгосрочное сотрудничество. Совместно с нашим партнером компанией «Автотор» мы будем заниматься разработкой конструкторских и технологических решений применения водородного топлива в автомобилях с поршневыми двигателями. В центре внимания будут и вторичная переработка в конструкциях автомобилей различного назначения, a также исследования и разработки в области электропривода», — рассказывает ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.