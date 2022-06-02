Москва, , 17:33 — REGNUM Правительству России поручено утвердить план дорожного строительства в России на пять лет. Поручение дал президент страны Владимир Путин 2 июня на совещании по вопросам дорожного строительства.

Владимир Путин Kremlin.ru

Комментируя заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что общий объём финансирования такого плана на пять лет составит примерно 13,2 трлн рублей, глава государства сказал:

«Прошу правительство утвердить этот план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023–2027 годы».

Он указал на необходимость перечислить конкретные объекты, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать, а также дополнительные объекты.

Добавим, что, согласно заявлению Хуснуллина, из 13,2 трлн рублей из федерального дорожного фонда будет выделяться 5,4 трлн рублей, ещё 7,2 трлн рублей — из регионов.

Кроме того, ещё 436 млрд рублей будут выделены из Фонда национального благосостояния РФ на проекты, которые были одобрены в конце прошлого года, а именно — на трассу М-12 Казань — Екатеринбург и обход Твери.

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