Берлин, , 17:28 — REGNUM 43-летний немецкий специалист и экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц 2 июня занял пост главного тренера «Герты». Об этом сообщила пресс-служба берлинского клуба.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Соглашение Сандро Шварца с «Гертой» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Официальная презентация тренера состоится 20 июня.

Сандро Шварц работал в «Динамо» с октября 2020 года. Под руководство Шварца «бело-голубые» стали бронзовыми призерами Тинькофф Российской Премьер-лиги, а также обладателями серебренных медалей БЕТСИТИ Кубка России.

Под итогам прошедшего сезона «Герта», одержав лишь девять побед, потерпев девятнадцать поражений и набрав 33 очка, заняла шестнадцатое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.