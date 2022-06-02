Брюссель, , 17:27 — REGNUM Постоянные представители стран — членов Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго, говорится в распространённом 2 июня заявлении французского председательства.

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Как уточняется, санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС российской нефти, поставляемой морским путём. Импорт нефти по трубопроводу, пока не вводится, но решение об этом будет принято «как только это станет возможным», отмечается в заявлении.

Новые пакет санкций также расширяет ограничения на экспорт в Россию химикатов и высокотехнологичной продукции.

Кроме этого, предусматривается запрет вещания в Евросоюзе трёх российских медиаструктур. Персональные санкции вводятся в отношении ещё ряда российских представителей СМИ, бизнесменов и сотрудников силовых органов.