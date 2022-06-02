Гаврилов-Ям, Ярославская область, 2 июня, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров вскоре покинет свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Gavyam.ru Алексей Комаров

По некоторым данным, Комаров перейдёт на работу в Кировскую область, где недавно врио губернатора был назначен Александр Соколов. С 2014 по 2017 год Соколов работал заместителем губернатора Костромской области, выходцем откуда является и Алексей Комаров.

Комаров возглавляет район с марта 2019 года. На данный момент он последний из районных глав и мэров в Ярославской области, пришедших из других регионов во время работы губернатором Дмитрия Миронова. Такие назначенцы появились в Переславле, Переславском районе, Ростовском районе, Гаврилов-Яме и Ярославле. Все эти муниципальные образования находятся между Ярославлем и Москвой. Сейчас все они, кроме Комарова, покинули свои посты и заменены на местных специалистов.