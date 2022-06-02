Москва, , 17:22 — REGNUM 2 июня издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что московский «Локомотив» достиг договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере 21-летнего бразильского центрального защитника Лукаса Фассона.

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По информации источника, на переговоры летал лично спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн. Трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лукас Фассон, выступая за «Атлетико Паранаэнсе», принял участие в десяти матчах за бразильский клуб во всех турнирах. Суммарно на поле защитник провел 875 минут.

Ранее сообщалось, что в грядущее летнее трансферное окно «Локомотив» может покинуть хавбэк сборной России Дмитрий Баринов.