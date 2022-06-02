Красногорск, 2 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Подмосковье зафиксирован рост производства молока. Об этом 2 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Health.obozrevatel.com Молоко

Молочная продуктивность коров на территории региона увеличивается на протяжении нескольких последних лет. Добиться этого удалось в том числе благодаря современным технологиям, сказано в сообщении.

«За четыре месяца текущего года валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья всех категорий составило 240,8 тыс. тонн, что на 4,3 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сутки сельскохозяйственными организациями производится свыше 1,7 тыс. тонн молока, из которых большая часть поступает на переработку», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.