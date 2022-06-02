Оттава, , 17:49 — REGNUM Военные самолеты Китая мешали канадским патрульным самолетам осуществлять полеты, порой заставляя их отклоняться от маршрута, говорится в распространённом 2 июня заявлении вооруженных сил Канады.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, в период с 26 апреля по 26 мая самолеты народно-освободительной армии Китая (PLAAF) несколько раз приближались к патрульному самолету CP-140 Aurora королевских канадских ВВС (RCAF).

«В ходе этих контактов самолеты PLAAF не придерживались международных норм авиационной безопасности. Эти непрофессионально и/или ставит под угрозу безопасность нашего персонала RCAF», — приводит текст заявления Reuters.

Отмечается, что в некоторых случаях канадским пилотам приходилось быстро менять траекторию полета, чтобы избежать возможного столкновения.

Подобные контакты вызывают озабоченность и происходят все чаще, заявили канадские военные, добавив, что данные полеты происходят во время одобренных ООН операций на фоне попыток ввести санкции против Северной Кореи.

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