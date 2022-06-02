Мадрид, , 17:19 — REGNUM 2 июня мадридский «Реал» официально объявил о подписании 29-летнего центрального защитник лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигера. Об этом сообщили на официальном сайте «сливочных».

Мадридский «Реал»

29-летний защитник заключил с мадридским клубом четырехлетний контракт. Рюдигер покинул лондонскую команду и перешел в «Реал» на правах свободного агента.

Антонио Рюдигер выступал за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 34-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил девять желтых карточек.