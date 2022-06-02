Кемерово, 2 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Число пострадавших во время ДТП с пассажирским микроавтобусом на кузбасской трассе увеличилось до 13. Об этом сайту VSE42. Ru сообщили в центре медицины катастроф региона.

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«По предварительным данным, два человека находятся в тяжелом состоянии, семь — средней степени тяжести, четверо — легкой степени тяжести», — уточнил собеседник издания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух автомобилей. Сообщалось, что из 14 находившихся в салоне пассажиров, четверо были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, ещё шесть человек обратились за медицинской помощью на месте.