Москва, , 17:16 — REGNUM 28-летний экс-защитник сборной России по футболу Илья Кутепов покинул московский «Спартак». Об этом 2 июня сообщили на официальном сайте «красно-белых».

Илья Кутепов Дарья Антонова © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Илья Кутепов принял участие лишь в четырех матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле Кутепов провел 231 минуту.

Кутепов выступал за «Спартак» с 1 июля 2012 года после перехода из «Академии Тольятти». Соглашение российского защитника с московским клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года.