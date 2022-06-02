Волгоград, 2 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Квоты целевого набора на подготовку врачей увеличены в 2022 году в Волгоградском государственном медицинском университете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе администрации региона.

Rosminzdrav.ru Студент-медик

Для обучения врачей для больниц и поликлиник в вузе выделено 493 целевых места, ординатура примет 254 будущих специалиста. По сравнению с 2021 годом количество мест увеличено на 70 и 58 соответственно.

За счёт средств бюджета по программе специалитета пройдут обучение 239 будущих терапевтов, педиатров и стоматологов.

Поступление в вуз на целевое место проводится по отдельному конкурсу, после обучения претенденты должны отработать в медучреждении не менее трёх лет.