Салехард, 2 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. На Ямале 3 и 4 июня будет бушевать непогода. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

66.mchs.gov.ru Шторм в Екатеринбурге

В целом по Ямалу ожидается 3 июня ночью — 3…+ 2°C, днём + 4…+ 9°C, а 4 июня ночью — 3…+ 2°C, местами до +7°C, днём + 8…+ 13°C, местами до +3°C. Синоптики обещают дождь со снегом и ураганный ветер до 22 м/с.

В Тазовском и Ямальском районах порывы ветра могут достигнуть 24 м/с, предупреждают синоптики.