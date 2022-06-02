Москва, 2 июня 2022, 17:15 — REGNUM Регионы не должны пускать на другие цели средства, выделяемые на строительство и ремонт дорог, заявил 2 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.
Обращаясь к руководству российских регионов, президент напомнил о строгом контроле над расходованием средств федерального дорожного фонда. Как выяснилось, нередко ресурсы региональных фондов перебрасываются «на какие-то другие цели, на другие участки работы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин дал пятилетний срок на приведение в порядок дорог в стране.
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