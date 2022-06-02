Москва, 2 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Регионы не должны пускать на другие цели средства, выделяемые на строительство и ремонт дорог, заявил 2 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Обращаясь к руководству российских регионов, президент напомнил о строгом контроле над расходованием средств федерального дорожного фонда. Как выяснилось, нередко ресурсы региональных фондов перебрасываются «на какие-то другие цели, на другие участки работы».

Владимир Путин «Прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин дал пятилетний срок на приведение в порядок дорог в стране.