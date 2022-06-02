Москва, , 17:14 — REGNUM В 2022 году в России планируется ввести в эксплуатацию 300 новых школ и 300 новых детских садов. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

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«Сегодня в 80 субъектах строится порядка 600 школ, половину из которых мы планируем ввести в 2022 году. В них будут учиться около 220 тысяч школьников. Также в этом году мы запланировали ввод более 300 детских садов для 45 тысяч малышей», — уточнил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что эти задачи являются первостепенными и, несмотря на сложный период, их необходимо выполнить.

Всего до 2024 года планируется построить 1,3 тыс. новых школ. Точкой отсчета является 2019 год.

Кроме того, в период с 2022 по 2026 год реализуется программа капитального ремонта около 7,3 тыс. школ. Субсидии на ремонт 1653 школ в 2022–2023 годах получают 80 регионов РФ.

Также в мае выполнен дополнительный отбор заявок на ремонт еще 873 объектов в текущем и следующем году. В 63 регионах уже приступили к работам. Наиболее высокий процент кассового исполнения отмечен в Магаданской, Пензенской, Белгородской, Московской областях, Марий Эл, Камчатском крае, Чукотском автономном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социально значимым объектам, ведь успешное функционирование таковых зависит во многом и от их транспортной доступности. В 2022 году в 84 регионах страны ремонтные работы пройдут на 140 участках дорог, ведущих, в частности, к спортивным сооружениям.

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