Ташкент, 2 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его таджикский коллега Эмомали Рахмон провели встречу в узком формате, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества, основанного на многовековых узах дружбы и добрососедства между нашими братскими народами», — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что центральное место на переговорах заняли вопросы укрепления двусторонних связей, кардинального расширения повестки дня практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.

«За последние шесть лет удалось достичь прорыва по всем направлениям сотрудничества. Успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. На регулярной основе осуществляются обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран», сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что лидеры двух стран подтвердили приверженность курсу на дальнейшее углубление многогранного узбекско-таджикского стратегического партнерства.

«Главы государств выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов», — говорится в сообщении.

Также, состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке, обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.