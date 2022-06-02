Книн, Хорватия, 2 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В населенном пункте Деврски рядом с городом Книн в Хорватии открыта сербская начальная школа. Об этом 24 мая сообщила гуманитарная организация «28 июня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Это первая сербская школа в Хорватии, которая находится не в Вуковаре, отмечается в сообщении.

В школу пойдет 30 учеников. Они будут изучать сербский язык, историю, кириллическое письмо, культуру и традиции сербского народа.

Денежные средства для открытия школы обеспечили ассоциация «Наш дом» и гуманитарная организация «28 июня».

На церемонии торжественного открытия школы присутствовала и вице-премьер правительства Хорватии Аня Шимпрага, передает агентство «Срна».

Напомним, что в окрестностях города Книн в Хорватии до операции «Буря» в 1995 году проживало большое количество сербов.