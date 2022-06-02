Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Страницу депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва от партии «Яблоко» Бориса Вишневского заблокировали в социальной сети «ВКонтакте» по требованию Генеральной прокуратуры РФ, сообщил 2 июня сам парламентарий.

Борис Вишневский Assembly.spb.ru

Сообщение о том, что страница заблокирована, пришло ее владельцу 2 июня. Как пояснили Вишневскому в службе поддержки «ВКонтакте», блокировка была осуществлена после получения уведомления от Генпрокуратуры РФ, из которого следовало, что на странице петербургского парламентария имеется «недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации».

В службе поддержки «ВКонтакте» объяснили, что они обязаны исполнить требование надзорного ведомства, иначе может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.

«Это полный бред, никакой такой информации у меня на странице нет. И вообще, «общественно-политическая обстановка» дестабилизируется абсурдными решениями властей, а не постами в соцсетях», — возмутился Борис Вишневский при помощи других интернет-ресурсов.

Депутат отметил, что написал в Генпрокуратуру, требуя сообщить, что конкретно имели в виду прокуроры в виду в своей формулировке.

«Какая конкретно информация, размещенная на моей странице, расценивается Генеральной прокуратурой как таковая (даты и источники публикаций), и что дает основания для ее оценки как «недостоверной» и «направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации», — уточнил он свой вопрос.

Отметим, что Вишневский неоднократно выступал с резкой критикой политики федеральной и городской власти, в том числе по вопросам, связанным с ситуацией вокруг Украины.