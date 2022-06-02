Москва, 2 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Российская компания «Кронштадт», выпускающая беспилотники для Вооруженных сил России, объявила о расширении производства и наборе дополнительного персонала, сообщает 2 июня пресс-служба предприятия.

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

Отмечено, что новые сотрудники требуются как на предприятие компании в Тушино, так и на завод в подмосковной Дубне. Требуются как простые рабочие, так и инженерно-технический персонал.

Напомним, компания «Кронштадт» осуществляет серийное производство ударных и разведывательных беспилотников собственной разработки, принятых на вооружение российской армии.

На фоне событий спецоперации на Украине возрастает роль беспилотных летательных аппаратов разного типа и потребность в их большей численности.