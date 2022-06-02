Вашингтон, 2 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Американская компания Amazon прекращает поставки своих электронных книг Kindle в Китай и готовится закрыть все свои магазины электронных книг в стране, сообщает Reuters.

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О своем решении Amazon объявила 2 июня, отметив при этом, что все равно останется на китайском рынке.

Согласно заявлению компании, магазин электронных книг Kindle China прекратит продажи с 30 июня 2023 года. Однако пользователи, которые уже приобрели данный товар, смогут продолжить скачивать книги до 2026 года.

Приложение Kindle также будет удалено из китайских онлайн-магазинов в 2024 году. Отмечается, что решение о закрытие бизнеса Kindle в Китае не связано с политикой или цензурой.