Рига, 2 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум.

Pixel2013 Туризм

За первые три месяца 2022 года Латвия по сравнению с доковидной порой пережила падение числа интуристов на 71%, тогда как в Испании оно было 34%, а в Болгарии и вовсе 18%. Об этом сообщило латвийское издание Diena, отметив, что Латвия продемонстрировала самые худшие показатели в Европе.

При этом большинство интуристов, останавливающихся в Латвии на ночлег, — из соседних Литвы и Эстонии. Они не тратят слишком много средств, уточняет издание. Обвальным для всей Европы оказалось уменьшение количества туристов из Китая — оно упало на 90%.

Diena выражает опасения, что стабильный поток туристов из США тоже может кардинально сократиться: »События на Украине могут оказать серьезное влияние на желание американских туристов посещать Европу. Нестабильной политической ситуации опасается 62% американских путешественников». Тем более, добавляет издание, что из Штатов можно за те же деньги, а то и дешевле, полететь в Австралию, Бразилию и Канаду.

Одновременно существуют многие факторы, которые могут негативно воздействовать на восстановление туристической отрасли Латвии в летний период, подчеркивают журналисты и перечисляют их.

«Во-первых, возросшие топливные цены и инфляция, что делает дорогим транспорт и повышает общие затраты на путешествие. Во-вторых, на планы желающих путешествовать может повлиять снижение темпов роста валового внутреннего продукта, что оказывает воздействие также на оплату труда. И, в-третьих, санкции против российской авиационной отрасли, из-за которых западные авиакомпании не могут использовать воздушное пространство России, удлиняют полеты и делают их дороже», — отметило латвийское издание Diena.