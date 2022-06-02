Севастополь, , 17:02 — REGNUM Выплату материальной помощи беженцам с территории Украины и республик Донбасса необходимо ускорить. Об этом заявил 2 июня уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Герб Севастополя Герб Севастополя

«После начала проведения специальной военной операции в Севастополь из разных областей Украины прибыли более 17 тысяч беженцев. По имеющейся информации, по состоянию на конец мая 2022 года передано заявлений на получение материальной помощи — 6 604 штук. При этом выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей получили всего 1 220 человек, что составляет 18,5% от общего числа заявителей», цитирует «Новый Севастополь» омбудсмена.

По словам Буцая, ранее выплаты беженцы получали через Ростовскую область, сейчас они осуществляются через органы труда и социальной защиты населения Республики Крым.

Проблема заключается ещё и в том, что беженцы не могут поменять имеющиеся наличные в гривне на рубли — банки предоставляют эту услугу при условии получения статуса беженца либо получения единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей.

В связи с этой ситуацией Буцай направил ходатайство в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с просьбой оказать возможную помощь в защите прав данной категории лиц.