Севастопольский омбудсмен заявил о медленной выплате матпомощи беженцам
Севастополь, 2 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Выплату материальной помощи беженцам с территории Украины и республик Донбасса необходимо ускорить. Об этом заявил 2 июня уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
По словам Буцая, ранее выплаты беженцы получали через Ростовскую область, сейчас они осуществляются через органы труда и социальной защиты населения Республики Крым.
Проблема заключается ещё и в том, что беженцы не могут поменять имеющиеся наличные в гривне на рубли — банки предоставляют эту услугу при условии получения статуса беженца либо получения единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей.
В связи с этой ситуацией Буцай направил ходатайство в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с просьбой оказать возможную помощь в защите прав данной категории лиц.