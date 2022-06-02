Таллин, , 17:02 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

Правительство Эстонии разрешило выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство гражданам России и Белоруссии по гуманитарным соображениям. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Уточняется, что по гуманитарным соображениям визы гражданам России и Белоруссии выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.

Исключение распространяется также на тех белорусских граждан, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным министерством иностранных дел российским и белорусским журналистам.