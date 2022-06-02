Саранск, , 17:01 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 686 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 209 случаев заражения коронавирусом, из них 19 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1388 человека, с 28 мая летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы четверо пациентов, накануне в больницы попали 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 27 жителей республики.