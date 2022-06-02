Херсон, 2 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Большая часть урожая, предназначенная на экспорт, будет направлена Херсонской областью в Россию, сообщил 2 июня журналистам глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уход за будущим урожаем

Владимир Сальдо «Большая часть агропромышленного комплекса заселялась, ждёт урожая, и этот урожай будет уже в большей степени направляться на территорию Российской Федерации».

Он добавил, что прошлогодний урожай и сейчас экспортируется из региона в Россию. Потому что сам регион не нуждается в таком количестве сельхозпродуктов.