Москва, , 16:56 — REGNUM В России пора обновлять стандарты по ремонтам дорог. Об этом 2 июня заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина по вопросам дорожного строительства.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно, наверное, обновить стандарты по ремонтам, по межремонтным срокам», — заявил Силуанов.

«Мы сейчас применяем новые технологические способы, материалы, которые продлевают срок жизни дорог. Зачастую едешь по трассе — хорошая трасса! Начинают ремонтировать. Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное, может ещё пару лет прослужить, нет никаких выбоин и так далее. Или бордюр начинают менять! Почему? Да потому что прошли межремонтные сроки — требуется вложение денег. Мне кажется, здесь в этом направлении нам нужно больше посмотреть — мы сэкономим ресурсы на решение наших задач», — указал он.