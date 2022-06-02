Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 июня 2022, 17:34 — REGNUM В Ярославской области беженцы из Мариуполя пожаловались на плохие условия проживания. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Дверь одной из комнат, куда поселили беженцев
Дверь одной из комнат, куда поселили беженцев
yarnews.net

Ранее беженцы жили в пункте временного размещения в детском лагере «Сахареже», откуда их перевели из-за начала летнего сезона в общежитие колледжа имени Александра Невского в Переславле-Залесском.

Посмотреть на их новые жилищные условия мариупольцы пригласили депутата городской думы Переславля Евгения Работникова.

Основные претензии людей: комнаты грязные, стоит затхлый запах. Нет мебели и только по одной лампочке на потолке. Другая проблема заключается в отсутствии денег, потому что пособие в 10 тысяч выплатили не всем. При этом часть суммы пошла на оплату пошлины за получение российского паспорта. Их пока тоже не оформили.

Беженцы питаются в столовой колледжа, идти до которой неблизко. Ещё пожаловались люди и на расселение. Их заселили в свободные комнаты. Поэтому их соседи — студенты, семьи работников колледжа, с которыми не всегда удаётся найти взаимопонимание.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.

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