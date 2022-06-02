Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:34 — REGNUM В Ярославской области беженцы из Мариуполя пожаловались на плохие условия проживания. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Дверь одной из комнат, куда поселили беженцев yarnews.net

Ранее беженцы жили в пункте временного размещения в детском лагере «Сахареже», откуда их перевели из-за начала летнего сезона в общежитие колледжа имени Александра Невского в Переславле-Залесском.

Посмотреть на их новые жилищные условия мариупольцы пригласили депутата городской думы Переславля Евгения Работникова.

Основные претензии людей: комнаты грязные, стоит затхлый запах. Нет мебели и только по одной лампочке на потолке. Другая проблема заключается в отсутствии денег, потому что пособие в 10 тысяч выплатили не всем. При этом часть суммы пошла на оплату пошлины за получение российского паспорта. Их пока тоже не оформили.

Беженцы питаются в столовой колледжа, идти до которой неблизко. Ещё пожаловались люди и на расселение. Их заселили в свободные комнаты. Поэтому их соседи — студенты, семьи работников колледжа, с которыми не всегда удаётся найти взаимопонимание.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.

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