Кемерово, 2 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 1004 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Permkrai.ru Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 81 новый носитель коронавируса. За это же время 84 человека выздоровели.

Всего в регионе было зарегистрировано 164 555 случаев заражения коронавирусом, 161 151 человек выписан, 2400 пациентов скончались.