Йошкар-Ола, , 16:55 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 июня прививки от коронавируса сделали 416 504 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 399 386 жителей региона.

В структуре привитых 30,8% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 128 341 человек. Полностью вакцинированы 122 404 пожилых жителя Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 2 июня лечение получают 47 пациентов, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 47 пациентов диагностирована пневмония.