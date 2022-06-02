Брянск, 2 июня 2022, 17:03 — REGNUM Максимальное количество осадков 2 июня выпало на Советский район Брянска в районе старого аэропорта. В отдельных местах уровень воды достигал полутора метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
Последствия стихии начали ликвидировать коммунальные службы. По данным заместителя главы администрации Брянска Станислава Кошарного, работа ведётся в штатном режиме. В настоящее время ливень прекратился, идут работы по откачке и отводу вод с территорий.
По прогнозу брянских синоптиков, ливни с грозами ожидаются местами и в ночь со 2 на 3 июня, при этом ветер может усилится до 22 м/с.