Брянск, , 17:03 — REGNUM Максимальное количество осадков 2 июня выпало на Советский район Брянска в районе старого аэропорта. В отдельных местах уровень воды достигал полутора метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Уборка после ливня Пресс-служба правительства Брянской области

Последствия стихии начали ликвидировать коммунальные службы. По данным заместителя главы администрации Брянска Станислава Кошарного, работа ведётся в штатном режиме. В настоящее время ливень прекратился, идут работы по откачке и отводу вод с территорий.

«В районе Дворца единоборств потоки воды затопили территорию у домов по переулку Пилотов, 18 и 20. Дома расположены в низине и их дворы серьёзно страдают от подтопления во время ливней. Для полноценного решения проблемы водоотведения на этом участке началось строительство новой дороги, одной из ключевых функций которой станет обеспечение водоотвода с прилегающей территории. По обе стороны дороги будет построена ливневая канализация, она обеспечит отвод дождевой воды, в том числе от домов по переулку Пилотов», — заявили в городской администрации.

По прогнозу брянских синоптиков, ливни с грозами ожидаются местами и в ночь со 2 на 3 июня, при этом ветер может усилится до 22 м/с.