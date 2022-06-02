Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Американская компания Pfizer обратилась в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей младше 5 лет, сообщает 2 июня Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания предоставила регулятору данные своих последних испытаний, указав, что три укола ее вакцины вызвали сильный иммунный ответ у шестимесячных детей. Уточняется, что младенцы получали не полную дозу препарата.

Напомним, что дети данной возрастной категории пока не могут получить прививку от коронавируса в большинстве стран мира. Также пока неясно, насколько популярным станет препарат в США, так как спрос на вакцинацию среди детей 5-11 лет оказался низким.