Пенза, , 16:56 — REGNUM В Пензенской области за первые четыре месяца 2022 года произошло снижение индекса производства одежды на 59,6% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Также отмечается спад производства компьютеров, электронных и оптических изделий (на 37,5%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 21,3%), химических веществ и химических продуктов (на 19,2%), сообщает Пензастат.

Одежда

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий в Пензенской области за январь–апрель 2022 года увеличился на 7,1%. Наибольший рост наблюдался в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (110,7%) и обрабатывающих производствах (108,4%). В секторе добычи полезных ископаемых индекс промпроизводства составил 97,7%, в энергетическом секторе экономики — 91,7%.

В социально-экономическое развитие Пензенской области наибольший вклад вносят предприятия обрабатывающих производств, на их долю приходится 88,5%. Значительный рост отмечается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (139,0%), мебели (126,8), кожи и изделий из кожи (116,6), обработка древесины и производстве изделий из дерева (109,9%).

ИА REGNUM напоминает, индекс промышленного производства в Поволжье в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 106,4%, в марте 2022 года к марту 2021 года — 102,5%.

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