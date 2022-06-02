Йошкар-Ола, , 16:50 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 2 июня лечение получают 47 пациентов, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех 47 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 40 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 15 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны также четверо пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня выздоровели с начала пандемии 43 473 жителя республики, за последние сутки выписаны два человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 626 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.