Минск, 2 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Сферы экономики, промышленность, жилищного, дорожного и инфраструктурного строительства, которые обозначены властями Ленинградской области как драйверы роста региона, готовы поддержать со своей стороны предприятия Белоруссии. Об этом сообщил 2 июня президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, передает агентство БЕЛТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

По словам президента, Белоруссия готова активно включаться в работу в секторах, определённых Ленобластью как драйверы роста региона.

«Можем не только поставлять дорожную и строительную технику, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях», — пояснил Лукашенко.

Он напомнил, что белорусские производители уже участвовали в качестве подрядчиков при строительстве в Ленобласти модульных станций водоочистки и водоподготовки и готовы продолжить это сотрудничество. Кроме того, белорусские предприятия готовы обеспечить строительство социальных объектов в Ленинградской области.

В планах — возведение школы на 825 мест в Ломоносовском районе Ленобласти. Белорусские компании, специализирующиеся на возведении промышленных объектов, уже участвуют по субподряду в реализации крупных проектов в Усть-Луге.

«Если будет необходимость, мы готовы под ключи с момента проектирования сдать любой промышленный объект», — заявил белорусский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти во главе с губернатором прибыли в Белоруссию с двухдневным официальным визитом.