Бишкек, , 16:48 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали экс-председателя Федерации профсоюзов республики и его бывшего заместителя по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 2 июня.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что проведённый специалистами счётной палаты аудит позволил выявить коррупционный сговор бывшего председателя Федерации профсоюзов Киргизии с другими чиновниками, позволивший им растратить вверенное имущество стоимостью свыше 5,7 млн сомов (около 4,6 млн рублей).

Также выяснены другие факты незаконных действий с объектами недвижимости и финансовыми ресурсами с целью личного обогащения.

«Следствием установлено, подозреваемый подделал записи в своей трудовой книжке, чтобы претендовать на пост главы Федерации профсоюзов. Также в ходе обыска в подвале принадлежащего ему дома обнаружена майнинг-ферма, законность использования которой будет проверена в рамках следствия», — резюмируют в комитете нацбезопасности.