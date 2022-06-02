Йошкар-Ола, 2 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 2 июня выздоровели с начала пандемии 43 473 жителя республики, за последние сутки выписаны два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 626 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали пятерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 июня лечение получают 47 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом.