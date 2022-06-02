Сеул, , 16:43 — REGNUM Сегодня, 2 июня, сборная Южной Кореи по футболу в рамках товарищеской встречи крупной уступила сборной Бразилии. Основное время встречи, проходившей в Сеуле, завершилось со счетом 1:5.

Неймар и судья Бьорн Кюйперс Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе команды Тите отметились Ришарлисон (7’ Фред), Неймар (42’ пенальти, 57’ пенальти), Филиппе Коутиньо (80’) и Габриэль Жезус (90+3’ Бруно Гимарайнс). Единственный гол хозяев, а 31-й минуте забил нападающий «Бордо» Хван Ый Джо.

Статистика матча (Южная Корея/Бразилия)

Удары 7/25

Удары в створ 6/9

Владение 40%/60%

Угловые 0/9

Нарушения 11/9

Южная Корея: Ким Сынгю, Ли Ён (Чон У Ён, 58’), Хон Чхоль, Ким Ёнгвон, Кьин-Вон Квон, Чон У Ён, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Пайк Сенг Хо (Мун-Хван Ким, 58’), Хван Хи Чхан (Квон Чхан Хун, 84’), Хван Ый Джо (Санг-Хо На, 71’).

Бразилия: Вевертон, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Даниэль Алвеш, Каземиро (Фабиньо, 71’), Фред (Гимарайнс, 81’), Лукас Пакета (Матеус Кунья, 81’), Неймар (Филиппе Коутиньо, 78’), Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 70’), Рафинья (Габриэль Жезус, 78’).