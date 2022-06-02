Кемерово, 2 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области в мае составлено 34 административных протокола по фактам безнадзорного нахождения несовершеннолетних на водоёмах. Об этом сообщили в полиции региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

«С целью профилактики возможных несчастных случаев сотрудники органов внутренних дел Кузбасса совместно с общественниками регулярно проводят рейды вблизи водоёмов», — уточнили в ведомстве.

Полицейские просят родителей быть бдительными и не позволять детям одним посещать водоёмы.